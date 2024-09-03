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Захарова прокомментировала процесс расширения БРИКС

Захарова: расширение БРИКС отражает борьбу мира с неоколониализмом Запада

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнет Запада и бороться с его либеральной диктатурой. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Увеличение вдвое количества стран-членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнета», — подчеркнула она, комментируя заявление экс-премьера Великобритании Гордона Брауна о «потенциальной опасности» увеличения вдвое количества государств-членов БРИКС.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что развитие БРИКС также свидетельствует о стремлении стран развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции, а также не допускать либеральной диктатуры Запада.

До этого представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил, что переговоры относительно вступления Турции в БРИКС сейчас продолжаются, однако ощутимого прогресса по этому вопросу пока нет.

Ранее в ЕС обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС.

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