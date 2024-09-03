В ЕС обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС

Турция на фоне намерения присоединиться к БРИКС имеет право выбирать, к каким международно-политическим блокам присоединяться, однако Анкара должна соблюдать ценности Евросоюза, являясь кандидатом на вступление в блок. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что государства-кандидаты разделяют ценности ЕС и приводят свою внешнюю политику в соответствие с нашей», — подчеркнул он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Стано напомнил, что в рамках процесса вступления в ЕС государства-кандидаты должны привести свою политику в соответствие с проводимой Европой линией.

По словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза, между ЕС и Турцией сохраняется таможенный союз, а также «очень хорошие торговые отношения».

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее политолог назвал «народным» стремление Турции в БРИКС.