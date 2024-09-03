Замглавы офиса Зеленского уходит в отставку

Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма покидает свой пост. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Шурма уходит с должности заместителя главы офиса президента», — сообщил депутат.

По словам Гончаренко, уходящий со своего поста Шурма «чувствует, что все идет к большим проблемам», поэтому давно высказывал желание «соскочить».

3 сентября издание «Украинская правда», ссылаясь на источники из окружения главы государства, писало, что Зеленский в ближайшие дни может уволить Шурму.

Ростислав Шурма занимал должность замглавы офиса президента с 2021 года. Ранее ряд украинских СМИ опубликовали расследование, из которого следует, что несколько энергетических фирм, которые принадлежат близким к Шурме лицам, получали необоснованные госвыплаты.

Ранее у Шурмы нашли квартиру площадью 710 кв. м.