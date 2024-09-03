Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы офиса Зеленского уходит в отставку

Депутат Рады Гончаренко: замглавы офиса Зеленского Шурма уходит в отставку

close
Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма покидает свой пост. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Шурма уходит с должности заместителя главы офиса президента», — сообщил депутат.

По словам Гончаренко, уходящий со своего поста Шурма «чувствует, что все идет к большим проблемам», поэтому давно высказывал желание «соскочить».

3 сентября издание «Украинская правда», ссылаясь на источники из окружения главы государства, писало, что Зеленский в ближайшие дни может уволить Шурму.

Ростислав Шурма занимал должность замглавы офиса президента с 2021 года. Ранее ряд украинских СМИ опубликовали расследование, из которого следует, что несколько энергетических фирм, которые принадлежат близким к Шурме лицам, получали необоснованные госвыплаты.

Ранее у Шурмы нашли квартиру площадью 710 кв. м.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами