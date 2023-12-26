У замглавы офиса Зеленского нашли квартиру «размером с торговый центр»

Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У замглавы офиса Зеленского нашли огромную квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве. Об этом рассказал украинский YouTube-канал Bihus.info.

«Квартира как торговый центр», — так охарактеризовали жилье, имеющее отношение к заместителю главы офиса президента Украины Ростиславу Шурме.

В ранее закрытой декларации указано, что квартира площадью 710 квадратных метров находится в киевском жилом комплексе «Смайл» и стоит 73,2 млн гривен (179 млн рублей). Ее юридическим собственником является супруга замглавы офиса президента страны.

В этом же ЖК у супругов есть еще одна квартира гораздо меньшей площади (53,2 кв. метров) и два парковочных места. Вся недвижимость была приобретена в 2020 году, когда Шурма уже занимал должность в офисе Зеленского.

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Ранее в Египте нашли тело журналиста, расследовавшего коррупцию вокруг Зеленского.