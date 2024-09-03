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Путин внес в парламент КБР кандидатуры на пост главы региона

Парламент КБР: Путин внес кандидатуры на должность главы республики

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин внес в парламент Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщается в Telegram-канале законодательного органа.

В заявлении подчеркивается, что российский лидер представил претендентов на руководящую должность в соответствии с ч. 8 ст. 23 закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». При этом кандидатами на пост главы КБР стали три человека.

Речь идет о действующем руководителе региона Казбеке Кокове, министре природных ресурсов и экологии республики Ильясе Шаваеве, а также генеральном директоре ООО «Илар» и члене местного парламента Алексее Войтове.

Как отметили в пресс-службе законодательного органа, решение о назначении того или иного претендента на пост главы КБР принимают именно депутаты регионального парламента. Ожидается, что это произойдет 8 сентября — в Единый день голосования.

20 августа Путин прибыл в Кабардино-Балкарию и провел встречу с ее руководителем. В частности, вместе с Коковым президент посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07».

Ранее президент РФ выдвинул кандидатов на пост главы Республики Ингушетия.

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