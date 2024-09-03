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Кулеба захотел разорвать «сотни проводов», соединяющих Украину с РФ и СНГ

Кулеба: Киев должен разорвать сотни проводов, связывающих Украину с РФ и СНГ

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Alina Smutko/Reuters

Для Украины важно «отключить сотни проводов», которые связывают государство с Россией и другими странами СНГ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Важно юридически отключить эти сотни проводов, которыми наше государство было присоединено к Москве и странам СНГ», — подчеркнул он.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, практическое сотрудничество Киева с Россией и Белоруссией уже «давно прекращено».

До этого польский депутат Марек Савицкий, входящий в правящую коалицию республики, обвинил Кулебу в национализме после его слов об «украинских территориях» Польши.

Ранее Кулеба рассказал, почему Украина воюет «со связанными руками».

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