Кулеба захотел разорвать «сотни проводов», соединяющих Украину с РФ и СНГ

Для Украины важно «отключить сотни проводов», которые связывают государство с Россией и другими странами СНГ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

«Важно юридически отключить эти сотни проводов, которыми наше государство было присоединено к Москве и странам СНГ», — подчеркнул он.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, практическое сотрудничество Киева с Россией и Белоруссией уже «давно прекращено».

До этого польский депутат Марек Савицкий, входящий в правящую коалицию республики, обвинил Кулебу в национализме после его слов об «украинских территориях» Польши.

Ранее Кулеба рассказал, почему Украина воюет «со связанными руками».