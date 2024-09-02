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Кулеба рассказал, почему Украина воюет «со связанными руками»

Кулеба назвал абсурдными ограничения на удары ВСУ по территории РФ

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Alina Smutko/Reuters

Украина из-за отсутствия разрешения со стороны США наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ сражается «со связанными за спиной руками», такое положение дел абсурдно. Об это на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина вынуждена сражаться со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд?» — подчеркнул министр.

Кулеба вместе с тем призвал азиатских партнеров Киева рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине.

27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь российской территории.

Он подчеркнул, что политика США не меняется. Украинская сторона может использовать американскую военную мощь для самообороны и для ответного огня, но это не касается ударов на дальние расстояния.

Ранее в США оценили эффективность запуска Украиной ракет по российской территории.

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