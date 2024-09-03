Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин улетел из Монголии

Путин завершил визит в Монголию

close
Софья Сандурская/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин улетел из Монголии. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Официальный визит Президента России в Монголию завершен», — уточнили в сообщении.

Российский лидер прилетел в Улан-Батор накануне. Он встретился с представителями руководства Монголии, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Из Улан-Батора Путин отправляется во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

В Монголии Путин провел переговоры с президентом страны Ухнагийном Хурэлсухом. На встрече он рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. Также глава РФ поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами