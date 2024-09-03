Президент РФ Владимир Путин улетел из Монголии. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Официальный визит Президента России в Монголию завершен», — уточнили в сообщении.

Российский лидер прилетел в Улан-Батор накануне. Он встретился с представителями руководства Монголии, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Из Улан-Батора Путин отправляется во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

В Монголии Путин провел переговоры с президентом страны Ухнагийном Хурэлсухом. На встрече он рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. Также глава РФ поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.