Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью. Об этом сообщает Politico.

Источник в правительстве Монголии рассказал, что энергетические поставки из России являются решающими для экономики страны.

Он напомнил, что Улан-Батор импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран, и эти поставки являются важными для обеспечения существования населения.

Кроме того, представитель правительства обратил внимание, что Монголия всегда придерживается политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях.

В ходе переговоров Путин рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям.

Также глава государства поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.