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В правящей партии Турции сделали заявление по поводу вступления в БРИКС

Представитель AK Parti Челик: прогресса в переговорах Турции с БРИКС пока нет

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Murad Sezer/Reuters

Переговоры относительно вступления Турции в БРИКС сейчас продолжаются, однако ощутимого прогресса по этому вопросу пока нет. Об этом на брифинге заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик, передает РИА Новости.

«Если будет ощутимый прогресс в этом направлении, мы поделимся им с вами, пока ощутимого прогресса нет», — подчеркнул он.

Челик напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о необходимости для Анкары интеграции в БРИКС.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее в ЕС обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС.

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