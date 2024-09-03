В правящей партии Турции сделали заявление по поводу вступления в БРИКС

Переговоры относительно вступления Турции в БРИКС сейчас продолжаются, однако ощутимого прогресса по этому вопросу пока нет. Об этом на брифинге заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик, передает РИА Новости.

«Если будет ощутимый прогресс в этом направлении, мы поделимся им с вами, пока ощутимого прогресса нет», — подчеркнул он.

Челик напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о необходимости для Анкары интеграции в БРИКС.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее в ЕС обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС.