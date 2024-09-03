Американская газета The Washington Post необычным образом проиллюстрировала количество потерь ВСУ на фронте, показав видеоролик с кладбища в Харькове. Соответствующий материал размещен на сайте издания.

«В Харькове я поехала на кладбище и отсняла несколько кадров. Кажется, там в два раза больше могил… солдат, чем я видела там ровно год назад», — пишет колумнист газеты Анна Гусарская в авторском материале в разделе «Мнения».

Согласно описанию под видео, ролик снят 24 августа 2024 года на кладбище №17 в Харькове.

Журналист сообщила, что побывала в таких городах на Украине, как Львов, Винница, Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков.

3 сентября министерство обороны России заявило, что украинские войска за время боев в Курской области потеряли уже более 9,3 тысяч военнослужащих.

Ранее минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Сумской области.