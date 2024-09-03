Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Сумской области

Российские военные при содействии боевых самолетов нанесли удары по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великая Писаревка, Глухов, Мирополье, Новая Сечь, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старые Верки, Стукаловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.

За сутки потери украинской армии в Сумской области составили до 400 солдат и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, одна пусковая установка ракетной системы залпового огня, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция радиоэлектронной борьбы, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

В этот же день пресс-служба госкомпании «Украинские железные дороги» сообщила, что ракетные удары повредили железнодорожную инфраструктуру и поезда в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.