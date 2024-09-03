Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Монголия правомерно игнорирует ордер МУС на арест Путина

Политолог Зеленков: Монголия вправе игнорировать ордер МУС на арест Путина

close
Софья Сандурская/РИА Новости

Улан-Батор правомерно игнорирует ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом в эфире «Радио 1» заявил директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков. По его словам, решения о том, выполнять или не выполнять предписания МУС, — прерогатива самого государства, в данном случае Монголии.

«На главу государства не распространяются решения этого суда, поскольку глава любой страны обладает международным иммунитетом. Поэтому ни одно государство в мире не имеет права применить власть в отношении главы другого государства на своей территории», — отметил эксперт.

По его мнению, МУС, как международная организация, себя изжил.

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол.

Евросоюз при этом призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского лидера задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему Украина не сможет наказать Монголию за визит Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами