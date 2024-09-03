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В Египте заявили, что Нетаньяху мешает решению конфликта в секторе Газа

МИД Египта: Нетаньяху мешает посредническим усилиям по урегулированию в Газе

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается помешать посредническим усилиям Египта, Катара и США по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД Египта.

Отмечается, что Нетаньяху своим заявлением об отказе Израиля вывести войска с границы с Египтом стремится «создать препятствия для сделки по прекращению огня и обмену заложниками и задержанными и посреднических усилий, которые предпринимают Египет, Катар и США» (цитата по РИА Новости).

По мнению египетского внешнеполитического ведомства, такие заявления главы израильского кабмина «еще больше обостряют ситуацию».

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, контроль над ним имеет ключевое значение для разгрома ХАМАС.

Ранее в Тель-Авиве началась новая волна массовых акций протеста.

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