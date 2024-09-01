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В Тель-Авиве началась новая волна массовых акций протеста

В Тель-Авиве на акцию в поддержку заложников вышли полмиллиона израильтян

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Chen Junqing/Global Look Press

На крупнейшую акцию протеста в Тель-Авиве собрались 550 тыс. человек. Об этом сообщает портал Ynet.

Центральную площадь заполнили рекордное число протестующих. Акция с требованием скорейшего освобождения заложников прошла в воскресенье, 1 сентября. Митинг организовали на фоне новостей об обнаружении шести заложников палестинского движения ХАМАС в туннеле города Рафах. Ни одного из них спасти не удалось.

Многие пришли с фотографиями похищенных родственников. Также демонстранты призывали к отставке кабмина и немедленному проведению в Израиле досрочных выборов. Когда акция завершилась, несколько сотен протестующих прорвали полицейское заграждение и заблокировали движение по шоссе «Аялон». В столкновениях пострадал один сотрудник полиции, написала газета Maariv, пять протестующих задержали.

Об обнаружении заложников стало известно 1 сентября. Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. Среди них числился россиянин Александр Лобанов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже связался с родителями Лобанова и выразил им свои соболезнования.

Ранее Нетаньяху послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе.

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