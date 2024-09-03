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Британия собрала более $1,3 млрд в фонд помощи Украине

Минобороны Британии: Лондон собрал более $1,3 млрд в фонд помощи Украине

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Frank Augstein/AP

В учрежденный Великобританией Международный фонд помощи Украине внесли более 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Об этом говорится в заявлении министерства обороны Соединенного Королевства.

3 сентября в ходе визита главы Минобороны Украины Рустема Умерова в Лондон был подписан контракт о выделении 300 млн фунтов ($395 млн) из этого фонда на закупку 120 тысяч снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий, стоящих на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо Великобритании, взносы в фонд, основанный в 2022 году, также осуществили Австралия, Исландия, Дания, Литва, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Британский министр обороны Джон Хили на встрече с украинским коллегой также подтвердил, что Лондон будет ежегодно на двусторонней основе предоставлять Киеву помощь на сумму 3 млрд фунтов ($3,9 млрд).

14 августа сообщалось, что Украина официально начала переговоры с Великобританией о углублении взаимодействия и столетнем партнерстве.

Стороны провели первый раунд переговоров, делегацию от Киева возглавлял руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Соединенное Королевство стало первой страной, подписавшей соглашение с Киевом о гарантиях безопасности, а теперь работает над историческим соглашением о столетнем партнерстве.

Ранее в Раде заявили, что Запад призвал Украину искать внутренние ресурсы.

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