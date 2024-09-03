Путин счел переговоры с Монголией содержательными и конструктивными

Переговоры в Монголии позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе», — сказал российский лидер.
По словам главы государства, переговоры позволили рассмотреть широкий круг вопросов, поднять актуальные региональные и международные проблемы.
2 сентября российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.
В ходе переговоров Путин рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. В частности, российский лидер обратил внимание на их эффективное взаимодействие в сферах экономики и политики.
Также глава государства поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.
Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.