В ЕС заявили о «фундаментальном» вызове блоку со стороны Китая

Стремительное экономическое развитие Китая стало «фундаментальным вызовом» для Евросоюза. Такое мнение на встрече со студентами Технического университета Эйндховена в Нидерландах высказал еврокомиссар по вопросам защиты климата, экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает ТАСС.

«Китай бросает (ЕС – прим. ред.) вызов, причем таким фундаментальным образом, что было бы наивно отрицать наличие «китайской проблемы» у Европы», — подчеркнул он.

По мнению Хукстры, китайские компании, к примеру, в последнее время смогли подорвать рынок ЕС в сфере солнечной энергетики посредством низких цен на продукцию.

Вместе с тем, Брюссель, подчеркнул экс-глава МИД Нидерландов, не хочет разрывать связи с Китаем, стремясь к балансу в торговых отношениях с Пекином.

Еврокомиссия ввела с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая, обосновав это наличием госсубсидий при их производстве. На данном этапе поставщики предоставляют банковские гарантии, а не уплачивают пошлины фактически.

Глава евродипломатии Жозеп Брюссель заявлял, что до осени 2024 года сохраняется возможность урегулировать проблему путем переговоров с Пекином. Окончательное решение о введении импортных пошлин может быть принято Евросоюзом осенью.

Ранее Китай обвинил ЕС в провоцировании торговой войны.