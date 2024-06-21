Китай обвинил ЕС в провоцировании торговой войны

Евросоюз провоцирует торговые споры, а также нагнетает торговые разногласия с Китаем на фоне намерения Брюсселя ввести пошлины на китайские электромобили, такая ситуация может привести к торговой войне. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая, передает РИА Новости.

«К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать «торговую войну». Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», — подчеркивается в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что Пекин всегда следовал установленным ВТО правилам.

Как подчеркнули в министерстве коммерции Китая, нынешнее положение дел в торговле между КНР и странами ЕС противоречит тому, что хотел бы видеть Пекин.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия с июля может ввести пошлины на китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок. Также стало известно, что введение пошлин на китайские электромобили готовят и власти США.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что Европейский союз не намерен вступать в торговую войну с Китаем.

Ранее сообщалось, что высокие тарифы в Китае оставят французов с миллионами бутылок непроданного коньяка.