Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен считает, что на Украине за выживание борется только лишь действующая власть в лице Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского», — написал Малинен.

До этого украинское движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти Владимиром Зеленским и его легитимности.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист увидел начало конца для Зеленского в решении атаковать Курскую область.