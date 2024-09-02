Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабило армию страны, в связи с чем ВС РФ смогли нанести ряд серьезных ударов на восточном фронте, тем самым приближая конец правления Владимира Зеленского. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно», — написал журналист.

По мнению Боуза, операция ВСУ на территории Курской области «может стать реальным началом конца Зеленского».

До этого немецкий журналист и военный эксперт Юлиан Репке заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины признают быструю потерю территорий на линии боевого соприкосновения. Репке указал, что солдаты ВСУ, с которыми он общается, «едва ли могут понять происходящую катастрофу». По словам журналиста, в ВСУ «морально» готовятся к обороне Днепра.

Ранее британский аналитик рассказал об обрушении линии фронта ВСУ на одном направлении.