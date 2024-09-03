Путин рассказал монгольским школьникам, как обычно проходит его день

Президент РФ Владимир Путин признался, что скорость выполнения задач зависит от организации работы. Об этом сообщает ТАСС.

Находящийся сейчас с официальным визитом в Монголии российский лидер вместе с президентом республики Ухнаагийн Хурэлсухом посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Один из старшеклассников спросил, как проходит обычный день российского президента.

Глава государства обратил внимание, что «это не зависит от размеров страны — это зависит от того, как организована работа».

«Как правило, конечно плотный (график), у всех моих коллег», — добавил он.

2 сентября российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом. При этом последний лично встретил коллегу из РФ на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур страны.

Накануне Путин ответил на вопросы школьников из Кызыла во время «Разговоров о важном». Президент поговорил о «бандитах», которые проникли на территорию Курской области, возможных переговорах России и Украины, рассказал школьникам о вреде вейпов и посоветовал ученикам не брать с него пример. «Газета.Ru» собрала основные тезисы урока.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.