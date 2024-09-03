Политолог назвал «народным» стремление Турции в БРИКС

Стремление Турции в БРИКС отражает желание и намерение народа, живущего в стране. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек. По его словам, инцидент с нападением на американского военного показал именно это.

«Опросы показывают, что 80% турецкого народа думает, что США — враг Турции, и большинство турецкого народа знает, что американцы поддерживают террористов в Турции. <...> Турецкий народ ясно видит, как США поддерживают геноцид Израиля против палестинского народа. Поэтому эти молодые люди сделали то, что турецкий народ из души хочет», — сказал Перинчек.

Он добавил, что в Турции наблюдается поддержка этого протеста, причем как в народе, так и среди политических элит.

2 сентября стало известно, что полиция задержала 13 активистов Ассоциации турецкой молодежи (TGB), которые поймали члена экипажа американского десантного корабля USS WASP и надели ему мешок на голову.

TGB заявила, что представители ассоциации сделали это в знак протеста из-за поддержки Вашингтоном Израиля. В организации подчеркнули, что в Турции нет места американским военным, «руки которых запачканы в крови».

В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию.