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Евросоюз прокомментировал стремление Турции в БРИКС

Стано: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на стремление в БРИКС

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Турция принимает самостоятельные решения о том, к каким блокам присоединяться, она все так же остается кандидатом на вступление в Европейский союз (ЕС). Так официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал намерение Анкары вступить в БРИКС, сообщает РИА Новости.

«Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения», — заявил Стано.

Он отметил, что между Евросоюзом и Турцией действует общий таможенный союз, а также «хорошие и очень выгодные» для Анкары отношения в сфере торговли.

До этого Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

В связи с этим заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки».

Ранее в Китае оценили планы Турции вступить в БРИКС.

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