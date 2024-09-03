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В Китае оценили планы Турции вступить в БРИКС

МИД Китая поприветствовал намерение Турции присоединиться к БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает участие большего количества партнеров и единомышленников в сотрудничестве с БРИКС. Так она прокомментировала планы Турции вступить в политическое объединение, сообщает РИА Новости.

«Китай готов вместе с другими странами – членами БРИКС продолжать поддерживать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества БРИКС, а также поддерживать участие большего числа партнеров-единомышленников в сотрудничестве БРИКС», — сказала дипломат.

Мао Нин отметила, что БРИКС – важная платформа для сотрудничества между государствами с формирующимися рынками и развивающимися странами.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки».

До этого Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее в Совфеде не увидели сенсации в желании Турции вступить в БРИКС.

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