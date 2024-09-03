Путин встретился с председателем парламента Монголии

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Великого государственного хурала (высшего законодательного органа) Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

О чем глава государства беседовал с зарубежным парламентарием, в заявлении не уточняется.

2 сентября российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом. При этом последний лично встретил коллегу из РФ на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур страны.

В ходе переговоров Путин рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Улан-Батором развиваются по всем направлениям. В частности, российский лидер обратил внимание на их эффективное взаимодействие в сферах экономики и политики.

По итогам встречи на высшем уровне РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Во время церемонии подписания документа Путин отметил, что в прошлом году в республику поступило более 90% российского бензина и дизельного топлива.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.