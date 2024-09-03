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В Госдуме высказались о наступлении на Днепропетровскую и Киевскую области

Депутат Чепа допустил наступление ВС РФ на Днепропетровскую и Киевскую области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ могут в любой момент начать наступление хоть на Днепропетровскую, хоть на Киевскую область, если поступит подобное распоряжение. Такое развитие событий парламентарий допустил в беседе с «Лентой.Ru».

По его словам, Москва готова к переговорам «на основании тех задач, которые озвучены президентом, в рамках которых и реализуется» спецоперация, однако Киев делает все, чтобы сорвать эти задачи. Речь идет в том числе и об атаке на Курскую область, которая «лишь только усугубляет этот конфликт и может приводить к увеличению в том числе буферных зон, и в том числе речь может идти обо всем левобережье Днепра», отметил парламентарий.

Депутат заявил, что, если атаки БПЛА на российские регионы будут продолжаться, что необходимость создания буферных зон будет расти.

«Поэтому и специалисты говорят о возможности увеличения этих буферных зон, потому что украинский режим ничего не делает для того, чтобы завершить этот конфликт, который сами же организовали», — сказал Чепа.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

Ранее в Совфеде связали с «истерикой Киева» попытки добиться разрешения бить вглубь РФ.

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