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В Совфеде связали с «истерикой Киева» попытки добиться разрешения бить вглубь РФ

Сенатор Карасин связал с истерикой Киева просьбы Зеленского бить вглубь России

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в Киеве царит истерия по поводу возможностей нанесения ударов вглубь России поставляемым Западом оружием. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о том, что во время поездки в США Владимир Зеленский попытается добиться от Джо Байдена соответствующего разрешения.

Парламентарий полагает, что «режим Зеленского чувствует приближение собственного конца», в связи с чем наблюдается «болезненная истерия» по поводу ударов вглубь российской территории. Это производит тяжелое впечатление, указал Карасин.

По его словам, «речь уже идет о том, что Зеленский может уничтожить саму украинскую государственность». Об этом говорят и думают многие западные лидеры, хотя им и сложно это признать, отметил сенатор.

«Но это так, и все это тревожит уже как бы саму украинскую общественность и всех тех людей, которые не перестают думать о том, что же будет дальше», — сказал Карасин.

До этого The Economist писала, что Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь российской территории. По данным издания, он обратится к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке.

Ранее Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.

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