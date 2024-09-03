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Политолог объяснил, почему Монголия проигнорировала ордер на арест Путина

Политолог Колташев: для Монголии крайне важны хорошие отношения с Россией

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Софья Сандурская/РИА Новости

Монголии крайне важно выстроить прочные и долговременные связи с Россией. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор.

«Похоже, что Монголия отдаляется от Запада и становится ближе к России. Но это означает и выстраивание хороших отношений с Китаем. Российские поставки нефтепродуктов, включая ГСМ и других российских товаров, для Монголии весьма выгодны, как и монгольские поставки некоторых продовольственных товаров России», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Монголия ведет собственную политику и преследует свои интересы, поэтому игнорирует постановления Международного уголовного суда (МУС).

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол.

Евросоюз при этом призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского лидера задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что у МУС нет права арестовать Путина.

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