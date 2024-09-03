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ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий в ходе СВО с октября 2022 года

Welt: ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом пишет Welt со ссылкой на Институт изучения войны.

По его данным, за август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

«Это самый большой прирост территорий с октября 2022 года, который соответствует продвижению более чем в 15 квадратных километров в день в августе», — говорится в тексте.

Речь идет о ДНР, где ВС РФ находятся всего в семи километрах от Покровска, который имеет стратегическое значение, уточняется в материале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области не облегчило положение на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой народной республике для Киева.

Ранее военный эксперт раскрыл о высоком темпе продвижения ВС РФ на одном из направлений.

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