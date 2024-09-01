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Военный эксперт заявил о высоком темпе продвижения ВС РФ на одном из направлений

Эксперт Марочко: ВС РФ быстро продвигаются на Красноармейском направлении

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Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил в эфире радио «Спутник», что российская армия высокими темпами продвигается на Красноармейском (Покровском) направлении, прорвав украинскую оборону.

Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень хотели бы сохранить контроль над Красноармейском, поскольку он является крупным логистическим узлом. Кроме того, по его словам, рельеф местности располагает множеством выгодных позиций для украинских военных.

«Элементы обрушения фронта мы уже увидели, и здесь наше командование, я так предполагаю, воспользовалось ситуацией и сделало рывок. Поскольку была прорвана линия обороны, а вторая и третья, по сути, отсутствовали, то они (ВСУ. — «Газета.Ru») драпанули оттуда», — сказал Марочко.

По его словам, продвижение российских войск на данном участке довольно-таки серьезно по темпам и сравнимо с динамикой в начале спецоперации.

1 сентября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в своих социальных сетях, что обвал фронта в Донбассе из-за атаки ВСУ на Курскую область откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область.

Ранее в ВСУ признали огромное преимущество России под Покровском.

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Операция на Украине
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