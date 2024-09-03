Эксперт объяснил, почему для Монголии так важен визит Путина

Первый за последние пять лет визит президента России Владимира Путина в Монголию имеет как символическую, так и практическую ценность. Отношения двух стран необходимо «срочно продвинуть вперед», так как некоторые вопросы «забуксовали» и не решаются, заявил 360.ru историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Через Монголию должен пройти трансмонгольский газопровод «Сила Сибири — 2», который должен переключить шедший раньше в Европу газ в Китай. Однако в последнее время решение вопроса приостановилось, напомнил эксперт.

«Какое-то время все шло нормально, но вот последнее время возникли паузы. Я думаю, что они будут разрешены», — пояснил он.

Монголия, по мнению Станкевича, за эту возможность ухватилась, так как она не только получит деньги за транзит газа, но и сможет газифицировать свои территории.

Кроме того, Россия берется решить и другие проблемы страны, которая, в частности, нуждается в электричестве. Российские специалисты должны одну ТЭЦ построить, другую – реконструировать. Кроме того, обсуждается участие России в модернизации Улан-Баторской железной дороги и аэропорта в Улан-Баторе, заключил политолог.

Напомним, власти Монголии пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. ЕС и Украина призывают Улан-Батор задержать Путина, так как Монголия признает юрисдикцию МУС, однако власти страны эти требования проигнорировали. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Путин ранее пригласил президента Монголии в Россию.