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Борис Джонсон раскритиковал Лондон за решение приостановить поставки оружия Израилю

Борис Джонсон: Лондон бросает Израиль приостановкой поставок вооружений

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал правительство страны за решение приостановить действие лицензий на поставки ряда вооружений Израилю. На своей странице в соцсети Х он написал, что Лондон бросает Израиль один на один в конфликте с ХАМАС.

Джонсон отметил, что ХАМАС продолжает удерживать заложников, в то время как Израиль стремится предотвратить повторение событий 7 октября 2023 года. Он задался вопросом, почему власти Великобритании бросают еврейское государство.

«Они хотят, чтобы ХАМАС победил?» — написал Джонсон.

До этого власти Великобритании приняли решение о приостановке экспорта некоторых видов оружия в Израиль из-за опасений, что оно может применяться с нарушением международных правовых норм. Приостановка экспорта коснется тех видов вооружений, которые используются в операции в Газе.

ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ раскрыл, что Израилю не дает одержать победу в Газе.

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