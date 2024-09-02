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ЦАХАЛ раскрыл, что Израилю не дает одержать победу в Газе

NYT: цитадель подземных туннелей ХАМАС не дает Израилю одержать победу в Газе

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, значительно затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве. Об этом в комментарии газете The New York Times (NYT) рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

«Тот факт, что ХАМАС прячется в туннелях и ведет оттуда большую часть боевых действий, затягивает войну», — заявил собеседник газеты.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что до атаки на еврейское государство 7 октября прошлого года израильские эксперты полагали, что общая длина туннелей ХАМАС составляет около 400 километров. Но в настоящее время мнение о протяженности тоннелей оценивается в 800 километров. Ходы могут пролегать на глубине более 75 метров — высоте 25-этажного дома, утверждает NYT.

Собеседник издания подчеркнул, что на уничтожение всей подземной цитадели могут уйти годы, поскольку на разрушение только одного километра туннелей уходит по меньшей мере 16 тонн взрывчатки. По мнению представителя ЦАХАЛ, ХАМАС предполагал вести боевые действия под землей.

До этого израильская армия в начале прошлой недели обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. Сообщалось, что в последнее время израильские войска работают над обнаружением и уничтожением подземных тоннелей в районе Филадельфийского коридора.

Ранее в «Хезболле» заявили, что движение перешло на новый этап военных действий с Израилем.

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