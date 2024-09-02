Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стал «более позитивно» относиться к перспективам получения разрешения от стран Запада на удары вглубь России поставляемым оружием. Его слова приводит Reuters.

В то же время на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом в Запорожье он отметил, что «одного разрешения также недостаточно». Зеленский подчеркнул, что Запад должен предоставить ВСУ оружие для ударов по российской территории.

Ранее телеканал CNN сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал США список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины хотят бить дальнобойными ракетами. Умеров отметил, что Украина настаивает на отмене ограничений по использованию ATACMS.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить по российским военным аэродромам.

Ранее журналист увидел начало конца для Зеленского в решении атаковать Курскую область.