В Совфеде не увидели сенсации в желании Турции вступить в БРИКС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что нет ничего сенсационного в стремлении Турции вступить в БРИКС, поскольку политическое объединение доказало свою востребованность в текущей геополитической обстановке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не вижу ничего сенсационного в решении руководства Турции претендовать на членство в БРИКС. Это объединение уже доказало свою востребованность в непростой геополитической ситуации. Намерение Анкары лишь подтверждает это!» — написал парламентарий.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки».

До этого Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее политолог раскрыл, как в НАТО отнесутся к планам Турции вступить в БРИКС.