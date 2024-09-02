Политолог раскрыл, как в НАТО отнесутся к планам Турции вступить в БРИКС

Страны НАТО не будут выступать против членства Турции в БРИКС. Такую точку зрения высказал политолог Керим Хас в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, вступление Анкары в БРИКС не будет противоречить членству в Североатлантическом альянсе, поскольку Турция давно развивает отношения в том числе с Россией и Китаем. Такое развитие событий станет логичным продолжением вектора, указал Хас. Он считает, что главные союзники Турции в НАТО – США и Великобритания — «воспримут этот шаг страны как возможность снизить антизападный курс БРИКС».

Политолог напомнил, что Турция переживает «тяжелый экономический кризис», в связи с чем членство в БРИКС даст ей «гораздо больше, чем объединению». Вступление в организацию может открыть для Анкары возможности для взаимовыгодного сотрудничества с третьими странами в будущем, уточнил эксперт.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки».

Ранее в Кремле прокомментировали решение Турции о вступлении в БРИКС.