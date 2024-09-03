В МИД РФ заявили, что у МУС нет права арестовать Путина

Ни Украина, ни Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с понятиями права и справедливости, они не могут самостоятельно принять решение. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат добавила, что ратификация Киевом Римского статута МУС «возводит беззаконие в квадрат» и представляет из себя ситуацию, «когда «минус на минус» не дает «плюс».

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия военной победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Евросоюз призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев резко раскритиковал призывы ЕС и Украины арестовать Путина в Монголии.