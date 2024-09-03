Фон дер Ляйен обвинила Россию в подрыве стабильности на Балканах

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию якобы в подрыве стабильности на Западных Балканах, страны которых выбрали путь европейской интеграции. Об этом она заявила на открытии форума по безопасности в Бледе, выступление транслировалось на YouTube.

Она считает, что Россия якобы не смирилась с тем, что страны региона хотят вступить в Европейский союз и стремится восстановить старые конфликты.

«Кремль пытается восстановить старые конфликты, а также сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой», – заявила фон дер Ляйен, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

До этого Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу незадолго до начала СВО. По ее словам, Владимир Путин якобы «променял процветание собственной страны» на имперские амбиции, а зависимость от энергоносителей оказалась козырем в руках российского лидера.

Она отметила, что страх отключения электроэнергии в Европе не материализовался из-за помощи Соединенных Штатов, которые увеличили поставки ресурсов. Теперь же в Европе появилась собственная инфраструктура, считает фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК рассказала о планах Путина вернуть в Европу империи и автократии.