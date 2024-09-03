Началась официальная встреча президентов России и Монголии

В государственном дворце в Улан-Баторе началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа политиков проходит в юрте – уникальном строении внутри дворца, созданном с учетом традиций и символов монголов. Перед началом встречи российский лидер оставил запись в книге почетных гостей.

Путин прибыл в Монголию накануне, 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Путина поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах. К прибытию почетного гостя у дворца подняли флаги России и Монголии, прозвучали гимны обеих стран.

Ранее Дмитрий Медведев резко раскритиковал призывы ЕС и Украины арестовать Путина в Монголии.