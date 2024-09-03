Европейский союз в антироссийском порыве сорвался с цепи. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, реакция ЕС на наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, ясно продемонстрировала, что в «крестовом походе» против России оправдано абсолютно все, включая даже обыкновенный терроризм.

Логвинов подчеркнул, что европейская финансовая поддержка Киева уже расписана на годы вперед и направлена на нанесение поражение России. Данная задача носит долгосрочный характер, а Украина является лишь инструментом для ее исполнения.

Дипломат назвал недавнее выступление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который выступил в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории РФ, демонстрацией степени «антироссийского маразма», в который впало руководство объединения.

Логвинов отметил, что слова Борреля являются однозначным свидетельством того, что Европейский союз вступил в стадию перехода от противостояния к прямой военно-политической конфронтации с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам страны с просьбой снять ограничения на применение дальнобойных ракет по России.

Ранее в Госдуме пригрозили жестким ответом на снятие ЕС запрета на удары по России.