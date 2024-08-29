Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами на Красноармейском направлении (украинское название — Покровск), поскольку там у них рушится линия фронта. Информацией он поделился на своем канале в YouTube.

«Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении, и это происходит молниеносно», — заявил Меркурис.

По его словам, как только ВС РФ возьмут под контроль Красноармейск, то логистика войск улучшится, что будет использовано для продвижения к Днепру.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа назвал Красноармейское направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики наиболее сложным для украинских войск. Главком ВСУ Александр Сырский также заявлял, что нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР, но Россия не отвела войска.

Ранее на Западе словами «без комментариев» оценили действия ВС РФ в Новогродовке.