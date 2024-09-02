Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили планы Турции вступить в БРИКС

Сенатор Джабаров счел ударом по США желание Турции вступить в БРИКС

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки». Его слова приводит NEWS.ru.

«Вступление Турции в БРИКС — серьезный удар по США и «Большой семерке». Такими темпами туда очередь выстроится, чтобы войти в состав БРИКС. Эта структура будет иметь очень большой политический вес», — заявил Джабаров.

Он также напомнил, что Турция состоит в НАТО и имеет достаточно тесные отношения с Вашингтоном, но это не мешает Анкаре вести себя достаточно независима. Турция не поддержала антироссийские санкции и продолжает взаимодействовать с Москвой во всех энергетических сферах, указал сенатор.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами