В Совфеде оценили планы Турции вступить в БРИКС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки». Его слова приводит NEWS.ru.

«Вступление Турции в БРИКС — серьезный удар по США и «Большой семерке». Такими темпами туда очередь выстроится, чтобы войти в состав БРИКС. Эта структура будет иметь очень большой политический вес», — заявил Джабаров.

Он также напомнил, что Турция состоит в НАТО и имеет достаточно тесные отношения с Вашингтоном, но это не мешает Анкаре вести себя достаточно независима. Турция не поддержала антироссийские санкции и продолжает взаимодействовать с Москвой во всех энергетических сферах, указал сенатор.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Ранее Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС.