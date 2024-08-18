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Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС

Посол Азербайджана заявил о желании страны присоединиться к БРИКС

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Depositphotos

Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол республики в РФ Полад Бюльбюль оглы. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат дал интервью новостному агентству в преддверии визита российского президента Владимира Путина в Баку. Глава государства посетит Азербайджан 18–19 августа.

«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание», — ответил посол на вопрос о том, подавала ли республика официальную заявку на вступление в международную организацию.

Он добавил, что Баку уже обсуждал возможность расширения объединения с Москвой. Сейчас этот вопрос находится в работе, уточнил Бюльбюль оглы.

До этого агентство РИА Новости сообщило, что в ходе зарубежной поездки президент РФ проведет встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы двух государств обсудят актуальные вопросы региональной и международной политики, включая урегулирование конфликта между Баку и Ереваном. При этом в составленных к переговорам материалах отмечается, что Москва готова и дальше содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений.

Ранее Алиев оценил роль РФ в обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

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