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Премьер-министр Малайзии проведет переговоры с Путиным во Владивостоке

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим проведет переговоры с Путиным 4 сентября

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Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Я упомянул в качестве одного из главных гостей форума премьер-министра Малайзии Ибрагима, с ним 4 сентября состоятся переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав», — заявил Ушаков.

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Известно, что президента РФ выступит на пленарном заседании форума, а модератором сессии будет ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

В связи с форумом на дорогах Владивостока усилили меры безопасности. На трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток, с 1 сентября дежурит множество экипажей ГИБДД, саперы с обученными собаками исследуют мосты и обочины.

Ранее помощник Путина раскрыл детали визита президента в Монголию.

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