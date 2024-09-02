Путин оценил уровень рождаемости в Республике Тыва

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Среди ряда вопросов было обсуждено положение о темпах жилищного строительства и мерах по развитию сельского хозяйства в Туве.

«Одна из проблем — это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий по сравнению с Россией в целом», — отметил российский лидер.

Ховалыг в ответ на это отметил, что в Туве строительство выступило в целом драйвером экономики. В настоящее время семь микрорайонов уже начали строиться. Глава республики выразил желание, чтобы все эти микрорайоны, как изначально было запланировано, были достроены.

Путин также оценил инвестиционную деятельность в республике. По словам главы государства, она может создать хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве республики.

Незадолго до этого Путин заявил о важности добычи лития в Туве для импортозамещения. Добычу редкого металла российский лидер обсудил на совещании комитета по развитию Республики Тыва, во время которого он попросил доложить ему о перспективах ключевых месторождений республики.

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