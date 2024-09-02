Путин посетил в Туве крупнейший в РФ буддистский монастырь

Президент РФ Владимир Путин осмотрел монастырский комплекс «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»), открытый в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

Строительство комплекса началось в 2014 году и завершилось весной прошлого года. При этом планируется строительство второй очереди храмового комплекса.

В «Тубтен шедруб линге» хранится частица мощей «Шарира тела Сугаты», которая помещена в области сердца статуи Будды Шакьямуни.

2 сентября Путин впервые за 10 лет прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. В ходе визита он провел открытый урок «Разговоры о важном» в школе №20 им. Героев Отечества.

Кроме этого, у главы государства должна состояться встреча с губернатором региона Владиславом Ховалыгом.

Ранее Путин заявил, что в его семье изучают китайский язык.