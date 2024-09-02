Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин посетил в Туве крупнейший в РФ буддистский монастырь

Путин посетил монастырский комплекс «Тубтен шедруб линг»

Президент РФ Владимир Путин осмотрел монастырский комплекс «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»), открытый в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

Строительство комплекса началось в 2014 году и завершилось весной прошлого года. При этом планируется строительство второй очереди храмового комплекса.

В «Тубтен шедруб линге» хранится частица мощей «Шарира тела Сугаты», которая помещена в области сердца статуи Будды Шакьямуни.

2 сентября Путин впервые за 10 лет прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. В ходе визита он провел открытый урок «Разговоры о важном» в школе №20 им. Героев Отечества.

Кроме этого, у главы государства должна состояться встреча с губернатором региона Владиславом Ховалыгом.

Ранее Путин заявил, что в его семье изучают китайский язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами