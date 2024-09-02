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Кулебу окрестили националистом после его слов об «украинских территориях» Польши

Савицкий назвал Кулебу националистом из-за слов об украинских территориях Польши

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Global Look Press

Польский депутат Марек Савицкий, входящий в правящую коалицию республики, обвинил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в национализме после его слов об «украинских территориях» Польши. Его слова приводит радиостанция RMF FM.

«Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не первый раз, когда он говорит такие вещи в адрес Польши», — сказал парламентарий.

Савицкий также раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского, поскольку он никак не отреагировал на слова своего коллеги об операции «Висла» и событиях на территории Волыни, которые имели место в ходе Второй Мировой войны.

До этого Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, говоря о событиях в Волыни и операции «Висла» заявил, что в рамках соответствующей операции были переселены украинцы с «украинских территорий», которые находятся в границах нынешней Польши.

Позже в МИД Украины уточнили, что Дмитрий Кулеба в заявлении об «украинских территориях» Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству.

Ранее польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата.

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