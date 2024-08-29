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В Польше раскритиковали заявление Кулебы о Волынской резне

Польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу нужно объявить персоной нон грата после его заявления о Волынской резне. Об этом заявил депутат парламента Януш Ковальский в социальной сети X.

«Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал политик.

Ковальский добавил, что заявление Кулебы имеет ревизионистский характер.

До этого глава МИД Украины заявил, что Киев принял решение не препятствовать польским коллегам в эксгумации тел пострадавших в Волынской резне. Однако Кулеба также намекнул на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА (организация запрещена в России), которые принимали участие в тех событиях.

До этого Польша пообещала препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, пока Киев не урегулирует вопросы, связанные с Волынской резней.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. По его словам, между государствами не будут открытых границ и торговли на нынешнем уровне, если не будет решен вопрос Волыни.

Ранее политолог упрекнул власти Польши в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.

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