Шольц намерен переизбираться на пост канцлера ФРГ, несмотря на непопулярность

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вновь выдвигаться на пост премьер-министра страны, несмотря на низкие рейтинги. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Шольц напомнил, что, когда он шел на выборы в 2021 году ситуация в Германии была не менее тяжелой. Он подчеркнул, что ему «нравится быть канцлером».

«Моя цель — чтобы Социал-демократическая партия стала как можно сильнее и возглавила следующее правительство», — подчеркнул политик.

Шольц отметил, что немецкий политический ландшафт регулярно меняется, но выразил надежду, что его партия добьется успеха на предстоящих выборах.

Ранее опрос показал, что около 60% опрошенных немцев недовольны работой действующего коалиционного правительства и лично канцлером Олафом Шольцем.

До этого Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партия Германии, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Ранее рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти.